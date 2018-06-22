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Найкращі фото вболівальниць і фанів 3-го дня ЧС-2018: данський "Клопп" та не холодні ісландки

17 червня 12:15 4929 Читать на русском

Чемпіонат світу 2018 набирає обертів не лише на футбольних полях, але й на трибунах, де уболівальники демонструють неабияку креативність та відданість своїм командам.

На матчах 3-го ігрового дня найбільше виділялись фанати збірної Аргентини, які вже зачекались від своєї команди серйозного трофею. Прихильники "альбіселестес" принесли на матч проти Ісландії чимало креативних плакатів, переважно на підтримку Мессі, а також надягали кумедні маски, перевтілюючись у того таки Лео чи Папу Римського.

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Фанатки збірної Ісландії також намагались не відставити від своїх гарячих подруг з Аргентини та відчайдушно підтримували "вікінгів", охолоджуючись хмільним напоєм.

Надзвичайно колоритно виглядали і прихильники збірної Перу, які дуже нагадували своїх давніх пращурів – "інків".

А ось серед фанів збірної Данії завівся свій Юрген Клопп, який несамовито підтримував команду у матчі проти Перу.

Фото: Getty Images

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ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
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