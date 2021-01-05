"Думаю, що зараз ми маємо одну з найкращих збірних України в історії. У всіх офіційних поєдинках 2020-го року наша команда демонструвала не лише якісний футбол, а й тішила нас непоганими результатами.

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Андрій Шевченко має дуже класну тренерську команду. Я не можу говорити достеменно, адже викликався у національну збірну при іншому тренерському штабі, проте важко не помітити роботу наставників. Все аналізується до найменших дрібниць. Це стосується також викликів футболістів у розташування збірної. Просто навіть зі сторони цікаво спостерігати за роботою Шевченка і компанії: все чітко, зважено та справедливо.

У минулому році класно себе проявив Віктор Циганков – це дуже сильний футболіст, який має задатки лідера. Його гол у ворота збірної Іспанії дорогого вартує. Мені подобається те, як зростає Віталій Миколенко. Потенційно лідером і душею колективу є Андрій Ярмоленко. Щоправда, йому частенько дошкуляють травми.

Найкращий матч – перемога над Іспанією. Наша команда була єдиним цілим. У такі моменти, коли в тебе не вірять, надзвичайно важливо згуртуватися і битися на полі один за одного. Тим більше, після поразки від німців кількома днями раніше.

А щодо розчарувань... Як і багатьох інших, мене засмутив зрив матчу зі Швейцарією. Як може визначатися переможець у неспортивній атмосфері? Це ж найважливіша гра, яка вирішує практично все! Невже не можна призначити іншу дату? Це якесь упереджене ставлення. Сильно сподіваюся, що у нас є шанси в апеляції", – сказав Ковальчук у коментарі Збірна24.

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