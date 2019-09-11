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"Найголовніший гол в кар'єрі": загадкове фото Зінченка та Седан спровокувало чутки про вагітність дівчини

19:11 518 Читать на русском
"Найголовніший гол в кар'єрі": загадкове фото Зінченка та Седан спровокувало чутки про вагітність дівчини
Олександр Зінченко та Влада Седан / Фото з соцмереж

Влада Седан, яка закохала у себе захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, підірвала мережу провокативним фото.

Дівчина гравця збірної України опублікувала в Instagram фото з аеропорту Бориспіль, на якому Олександр обіймає свою пасію.

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Уважні підписники звернули увагу на те, як Зінченко дбайливо тримає Владу за живіт. Цей факт спровокував справжню бурю в коментарях, де більшість переконує, що цей жест підтверджує вагітність дівчини.

"Найголовніший гол в кар'єрі", "Де Брюйне стане дідусем" та багато іншого народного креативу можна знайти в коментарях під фото.

"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – Нігерія

️Z

Допис, поширений Vlada (@v.lada_sedan)

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Теги
Англія Дівчата футболістів Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
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