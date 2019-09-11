"Найголовніший гол в кар'єрі": загадкове фото Зінченка та Седан спровокувало чутки про вагітність дівчини

Влада Седан, яка закохала у себе захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, підірвала мережу провокативним фото.
Дівчина гравця збірної України опублікувала в Instagram фото з аеропорту Бориспіль, на якому Олександр обіймає свою пасію.
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Уважні підписники звернули увагу на те, як Зінченко дбайливо тримає Владу за живіт. Цей факт спровокував справжню бурю в коментарях, де більшість переконує, що цей жест підтверджує вагітність дівчини.
"Найголовніший гол в кар'єрі", "Де Брюйне стане дідусем" та багато іншого народного креативу можна знайти в коментарях під фото.
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