Півзахисник Ліона Неманья Матіч посварився з воротарем Манчестер Юнайтед Андре Онана перед очною зустріччю двох команд у Лізі Європи.

Матіч, який з 2017 по 2022 рік провів на Олд Траффорд, назвав Онана "найгіршим воротарем в історії Манчестер Юнайтед". Онана не став тримати язика за зубами.

Сейви Едерсона та Онана у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

"Я ніколи не проявлю неповагу до іншого клубу. Ми знаємо, що завтра на нас чекає складний матч із сильним суперником. Ми націлені на те, щоб зіграти матч, яким пишатимуться наші вболівальники. Принаймні, я виграв трофеї в найбільшому клубі світу. Не кожен може цим похвалитися", – цитує Онана VI.

Нагадаємо, що Матіч не вигравав трофеїв у складі "червоних дияволів", тоді як Онана минулого сезону виграв Кубок Англії.

Матч Ліон – Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер, 10 квітня.

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