Найгірший підкат року – в Аргентині футболіст ледь не залишив суперника інвалідом

Жорстокі та бездумні дії деяких футболістів на полі часто призводять до трагедій.

Гравець аргентинського клубу Соушл Атлетіко Телевіжн Лукас Торрес "відзначився" жахливим фолом на останніх секундах фінального матчу одного з нижчих дивізіонів країни проти команди Ла Уніон де Ягуель.

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Поступаючись супернику з рахунком 1:4, Торрес не впорався з нервами і здійснив жахливий підкат – стрибнув двома ногами вперед прямо у ноги гравцю суперника. На полі одразу ж виникла бійка між футболістами обох команд, а згодом до них приєднались гравці запасу, тренери та персонал клубів. Арбітр вирішив не продовжувати поєдинок, адже інцидент стався на останніх хвилинах матчу.

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До слова, це вже не перший випадок, коли Торрес дозволяє собі такі грубощі. У 2016 році він, будучи гравцем аргентинського Лугано, був дискваліфікований за напад на арбітра. Рефері показав Торресу червону картку, після чого розлючений футболіст вдарив суддю в обличчя і від подальшої розправи його врятували лише кілька людей, які силою утримували Лукаса. У підсумку рефері залишав стадіон у супроводі поліції.