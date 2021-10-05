"Найгірший момент був у Києві – ми не були готові, і вони нас просто розчавили (Іспанія розбила італійців у фіналі Євро-2012 з рахунком 4:0 – прим. Футбол 24). Найкращий це півфінал Євро-2020. Це була розвага, справжнє задоволення від гри.

Італія оголосила заявку на фінальну частину Ліги націй

Я завжди захоплювався гравцями іспанців, такими як Серхіо Рамос. Він лідер, фантастичний гравець. Це команда, проти якої потрібно зберігати холоднокровність, ми їх дуже поважаємо. Нам потрібно якомога краще керувати всіма аспектами гри", – наводить слова К'єлліні Marca.

Додамо, що завтра (6 жовтня) Італія та Іспанія визначать першого фіналіста Ліги націй, початок матчу о 21:45. У другому півфіналі зійдуться Бельгія та Франція (7 жовтня).

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