Вулверхемптон на своєму офіційному сайті оголосив про пролонгацію контракту з Вітором Перейрою. Повідомляється, що наставник поставив підпис під трирічною угодою.

Перейра очолює команду з грудня 2024 року. У минулому сезоні команда під його керівництвом піднялася з 19-го на 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ, Перейра був номінований на приз найкращому тренеру сезону.

У 4 перших турах поточного розіграшу чемпіонату Англії "вовки" зазнали 4 поразки – від Манчестер Сіті (0:4), Борнмута (0:1), Евертона (2:3) і Ньюкасла (0:1). Команда посідає останнє місце в турнірній таблиці.

