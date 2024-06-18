Сергій Ребров – 1

Настільки тренерська поразка, наскільки це можливо. Сергій Ребров і його асистенти повністю нейтралізували команду – от тільки свою, а не ворожу. В голові гучно дзвенять питання до наставника. Питання, на які навіть важко придумати відповіді.

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Чому таке дивне розташування гравців?

Зінченко стартував на лівому фланзі, але під час позиційних атак замість клубних зміщень в опорну зону залишався третім центральним захисником. І все одно віддав найбільше передач. Як наслідок, команда розігрувала на декілька метрів далі від чужих воріт, а Олександра позбавили можливостей загострювати. Натомість вище підіймався Степаненко, який ловив паніку під час кожної другої зустрічі з м'ячем. Не розумію, чому тренер просто не використав зручні логічні ролі: Степаненко сідає третім між центрбеками, Зінченко йде в опорну.

Рішення Реброва було б не таким дивним, якби в лівому напівфланзі постійно творив Судаков. Але й тут тренер перехитрив сам себе. Георгій регулярно йшов на бровку створювати ширину, відправляючи в центр Мудрика. Особливо після першого пропущеного. Людина з найсвітлішою головою і найкращим пасом була скована на фланзі. Навіщо?! Тоді як в центрі, де можна знаходити зони між лініями та віддавати хитрі передачі, опинялись Степаненко (пас назад, назад і ще раз назад) і Мудрик (опущена голова, шукає ноги суперника, щоб обіграти).

Чому гравці мали лише один патерн і боялися?

Україна до першого гола 70% часу володіла м'ячем і пів години не знала, що з ним робити. Збірна не показала, як збирається атакувати. Тобто показала лише один варіант, який не працював. Ребров хотів проходити компактний румунський блок закиданнями від захисників у передню лінію. Забарний, Матвієнко та Зінченко (для цього він тут сидів?) по кілька секунд готували свої лонгболи в напрямку Довбика та Мудрика. Але витиснути бодай щось з цього патерну не вдалося. Наших форвардів залишали в незручних позиціях і відразу накривали.

Хвилині на десятій всі пересвідчилися, що план не працює, але футболісти вперто продовжували викочувати розгадану домашню заготовку. Бо інших варіантів просто не було. Українці отримували м'яч, зупинялися і пасували назад. Ніхто особливо не ризикував, не проявляв ініціативу. І це теж виглядає вказівкою тренера. А якщо хлопці просто злякалися великої сцени, ну раптом... то чому тренерський штаб, славний постійними камбеками, у перерві не отверезив команду?

Є дуже багато "чому". Чому тренери ще до гола ніяк не зреагували на провали лівого флангу? Зінченко не приносив користі з м'ячем і залишав дірки в обороні. Заміна чи хоча б перестановки просились ще до перерви. Чому Степаненко та Забарний не зірвали другу гольову атаку фолом? Не може бути, що і досвідчений хавбек, і грамотний центрбек самостійно прийняли настільки дивне рішення. Дуже схоже на тренерську вказівку, яка пов'язана з недооцінкою суперника (мовляв, не здатні розігнати контру).

Франческо Кальцона через кілька годин показав Сергію Реброву, що таке тренерська команда. Словаччина постала дуже грамотною командою проти Бельгії. Осмислені комбінації, класний вихід з оборони, пресинг врешті-решт, який і приніс переможний гол. Словаки не стояли з м'ячем у ногах, а використовували кожну зону, відкриту бельгійцями. У п'ятницю український та італійський тренери зійдуться в очній дуелі. Ми мусимо побачити роботу над помилками.

Андрій Лунін – 2

Привіз перший гол – як би його не підставили, голкіпер не мав права вибивати прямо на суперника. Помилився під час другого – м'яч пролетів під рукою, жодних виправдань. В інших епізодах діяв впевнено, але це вже не мало значення.

Andriy Lunin's performance against Romania yesterday (3.80) was the worst rated in a European Championship match since Wojciech Szczęsny vs Greece in 2012 (3.59). #EURO2024 pic.twitter.com/Gx1TnKkVWt — WhoScored.com (@WhoScored) June 18, 2024

Юхим Конопля – 4

Один з небагатьох, хто старався грати сміливо, пришвидшувати атаки. Коли отримував м'яч на просторі, подавав у штрафний майданчик.

Ілля Забарний – 3

Тренери зробили велику ставку на закидання від Забарного, а ці закидання рідко були точними. Чомусь не сфолив перед другим голом, а потім ще й послизнувся, дезорієнтувавши Луніна.

Микола Матвієнко – 3

З закиданнями аналогічна історія до Забарного. Відверто підставив Луніна під перший гол: не оцінив ситуацію, дуже довго приймав рішення.

Олександр Зінченко – 2

Сильні сторони Зінченка за кілометр від чужих воріт були непотрібними, а слабкі сторони суперник експлуатував по максимуму. Претензії не стільки до Зінченка, скільки до його використання. Ну, не здатен він обороняти фланг на просторі проти двох – хіба це сюрприз? Але все ж тричі дозволив себе обіграти та відпустив Дрегуша за мить до третього гола.

Тарас Степаненко – 2,5

Занадто повільний. Як з м'ячем, так і без м'яча. Катастрофічно діяв на чужій половині, намагаючись зірвати другу гольову атаку Румунії. На початку матчу двічі класно зіграв у відборі. На цьому все.

Микола Шапаренко – 3,5

Чи не єдиний, хто за нулів на табло низом намагався пасувати вперед, розрізаючи лінії. Чи не єдиний, хто пручався гамівній сорочці Реброва. Згодом в стерильність затягнуло і його. Відпрацьовував на оборону, однак "засвітився" у всіх голах. Не встиг до Станчу, несміливо зіграв проти Маріна, а перед третім легко дав Ману обійти себе в штрафному майданчику.

Віктор Циганков – 2

Персональний провал Віктора. Отримував м'яч у незручних ситуаціях, але яка ж кількість браку. Приймав жахливі рішення, виконання було відповідним.

Георгій Судаков – 3,5

Старався щось витиснути з важких умов, в які загнав його тренер. Не витиснув. Передачами та ударами впирався в румунську стіну. Судаков не створив дива.

Михайло Мудрик – 5

Багато зусиль, мало користі. Ривки та дриблінг Мудрика зазвичай нічим не завершувалися (погані удари, безадресні передачі та простріли), але спроб банально вистачило, щоб бути найкращим у складі збірної. Від Михайла йшов хоч якийсь креатив. Заробив три фоли, виграв 9 з 12 дуелей, що вау для гравця атаки.

Артем Довбик – 4

Став жертвою великих очікувань глядачів і тренерів. Вся тактика Реброва була заточена під закидання на Довбика. Він епізодами чіплявся за м'ячі, проте відразу їх втрачав. Один удар з 30 метрів – звучить як вирок форварду. Але ще були три скидки під удари партнерам.

Запасні – 4

Володимир Бражко, Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко вийшли на останні пів години та не потрапили на очі українським вболівальникам через глюки MEGOGO. Статистика ударів після їхньої появи – 1:7, що спонукає шукати позитив. Втім, ці футболісти, як і Олександр Тимчик з Русланом Маліновським, глобально на гру не вплинули. Румунія остаточно сіла в оборону, а Україна все одно не знайшла шляху до воріт. Можна хіба що виділити активного Яремчука, який традиційно гарно вийшов на заміну.