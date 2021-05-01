Форвард Динамо Ібрагім Каргбо, який на правах оренди виступає за Олімпік, прокоментував епізод з переломом ноги, який трапився у матчі проти Зорі.

"Коли ти сильний і натренований хлопець, здається, що з тобою не може трапитися подібне. Спершу я був просто в шоці.

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Після удару я навіть не рухався – просто застиг в одному положенні. Лікар підбіг і запитав: "Ти можеш грати?" – я лише тоді зрозумів, що ні, тому що нога зламана. Не запанікував, просто це усвідомив.

Васіль (голкіпер Зорі, – прим.), схоже, не зрозумів, що був офсайд – ми з захисником зупинилися, а він був дуже сконцентрованим на тому, щоб мене збити, був агресивним. Тому це точно червона картка. Потім він і ще кілька гравців написали мені слова підтримки.

Найгіршим був шлях з Чернігова до Києва – там ремонтують дорогу, і кожна яма відбивалася болем у моїй нозі, ніби в мене ножі втикали. Ніколи не плачу, але через цей біль не зміг стриматися. Все одно я сильний і швидко повернуся", – сказав Каргбо у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 21-річний бельгієць травмувався у першому таймі поєдинку після зіткнення із голкіпером Зорі Ніколою Васілем. У нападника діагностували багатоуламковий перелом великогомілкової кістки і невеликий – малогомілкової. Відновлення триватиме близько півроку.

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