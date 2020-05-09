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"Найгірше суддівство, яке я бачив": колишній тренер Челсі вважає, що УЄФА допоміг Барселоні в скандальному півфіналі ЛЧ

19:50 120 Читать на русском
"Найгірше суддівство, яке я бачив": колишній тренер Челсі вважає, що УЄФА допоміг Барселоні в скандальному півфіналі ЛЧ
Гус Хіддінк / Getty Images

Екс-наставник Челсі Гус Хіддінк пригадав неоднозначний матч півфіналу Ліги чемпіонів 2008/09 проти Барселони, в якому арбітр Овребо зробив чимало помилок на користь каталонців.

"Робота рефері здивувала мене, тому що в минулому у нього були відмінні виступи. Гадаю, це найгірше суддівство, яке я коли-небудь бачив. Це був єдиний матч, який я хотів переграти.

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За рік до цього Челсі та Манчестер Юнайтед грали у фіналі Ліги чемпіонів. УЄФА не хотів повторення англійського фіналу і "доручив" Овребо допомогти Барселоні пробитися туди", – запевнив Хіддінк в інтерв'ю Ziggo Sport.

Нагадаємо, Барселона пройшла Челсі лише завдяки голу на виїзді, а пізніше здолала Манчестер Юнайтед і стала переможцем Ліги чемпіонів 2008/09.

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Барселона Барселона Англія Ліга чемпіонів Челсі Челсі Гус Хіддінк УЄФА
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