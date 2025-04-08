У вівторок, 8 квітня, Монпельє оголосив ім'я нового наставника. Ним став Зумана Камара, який замінив на цій посаді Жана-Луї Гассе. Як інформує L'Equipe, саме Гассе вибрав Камара як свого наступника.

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Повідомляють, що ці двоє фахівців перебувають у тісному зв'язку вже кілька тижнів. Вони обговорювали також умови довгострокового контракту – залежно від того, в якому дивізіоні Монпельє продовжить свої виступи.

Врятуватися від вильоту з Ліги 1 Монпельє буде непросто. Команда посідає останнє місце, відстаючи від 16-ї сходинки, яка дає право на плей-офф, на 11 очок.