Саутгемптон вирішив припинити співпрацю з Івано Юрічем, який не зумів втримати команду в АПЛ.

Прес-служба "святих" проінформувала, що керівництво клубу звільнило хорватського фахівця з посади головного тренера після поразки від Тоттенхема (1:3).

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Іван Юріч очолив Саутгемптон наприкінці грудня, коли команда вже перебувала у зоні вильоту. Фахівцю не вдалося підняти клуб з останнього місця у турнірній таблиці АПЛ.

Загалом "святі" під керівництвом хорвата зіграли у 15 матчах, зафіксувавши за цей період лише одну перемогу й одну нічию. До слова, Саутгемптон – перша команда в історії АПЛ, яка вилетіла після 31 туру.

Нагадаємо, що Іван Юріч також тренував у поточному сезоні Рому Артема Довбика. У Римі фахівець протримався лише 2 місяці.

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