"Створюється враження, що у Зорі не працюють над виправленням помилок. Чим тоді можна пояснити, що луганці, умовно кажучи, наступають на ті ж граблі, здійснюючи промахи, які не пробачають?

"Це не команда, це х***я якась": Сабо вщент розкритикував Зорю за фіаско у Лізі конференцій

Відчувалося, що норвежці зібрали більше інформації про сильні і слабкі сторони суперника і по максимуму скористалися проблемами Зорі в центрі оборони і на воротарській позиції. Також, на мій погляд, тренерський штаб гостей не вгадав зі стартовим складом, перш за все, це стосується лінії оборони.

Перемогу норвежців потрібно визнати заслуженою. Що стосується Зорі, то це була її найгірша гра за останній час", – резюмував Бабич у коментарі meta-ratings.

До слова, луганці мають проблеми і на внутрішній арені – після 7 турів УПЛ вони розташувалась лише на сьомій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі три перемоги, дві нічиї та дві поразки.

Зоря програла Буде-Глімту в дебютному матчі Ліги конференцій – тактичний крах луганців і тріумф системи над хаосом