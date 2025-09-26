Рівно 55 років тому на Стемфорд Брідж стався найскандальніший епізод в історії англійського футболу.

26 жовтня 1970 року на Стемфорд Брідж стався один з найбільш курйозних епізодів англійського футболу, в якому Челсі обіграв Іпсвіч 2:1, а головним "героєм" зустрічі став арбітр Рой Капі.

За рахунку 1:0 Алан Хадсон пробив у зовнішню сітку воріт. Гравці господарів уже поверталися на свої позиції, однак суддя несподівано зарахував гол. Наставник Іпсвіча Боббі Робсон одразу висловив протест, але після консультацій із лайнсменом арбітр залишився при своєму рішенні.

Цей момент увійшов в історію як один із найгеніальніших "голів-примар", які коли-небудь бачив англійський футбол. Навіть тодішні газети назвали Капі "сліпим суддею", адже його дії супроводжувались низкою помилок протягом усього матчу.

Іпсвіч зумів скоротити відставання завдяки ще одному спірному взяттю воріт після непрямого штрафного, який було розіграно не за правилами. А у компенсований час арбітр пролунав фінальний свисток саме в момент, коли Ян Хатчинсон уже відправляв м’яч у порожні ворота.

Диктор стадіону тоді підсумував атмосферу абсурду: "Наскільки нам відомо, Челсі переміг 2:1".

On this day: 1970 - Alan Hudson scored a goal that actually went wide and hit the side netting but the referee gave the goal. #cfcHeritage #Chelsea pic.twitter.com/fnx5ka3EuS — Chad (@ChelseaChadder) September 26, 2025

