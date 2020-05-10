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Найгарніша футболістка світу вперше стала мамою – зворушливе фото

12:50 2003 Читать на русском
Найгарніша футболістка світу вперше стала мамою – зворушливе фото
Алекс Морган / Reuters

Дворазова чемпіонка світу у складі збірної США Алекс Морган поділилася чудовою новиною.

Американка вперше стала мамою, донечку назвали Чарлі Елена. 30-річна матуся вже показала фотографію малечі в Instagram.

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"Об 11:30 ранку 7 травня з вагою 8 фунтів (3,6 кілограма – прим.), Чарлі Елена Карраско зробила свій грандіозний вхід у світ. Вона змусила нас чекати довше, ніж очікувалося, але я повинна була знати, що вона зробить це так, як сама захоче. Мій повномісячний малюк", – написала Морган під світлиною.

Додамо, що Алекс вважається найкрасивішою футболісткою світу, а влітку минулого року разом зі збірною США вона вдруге стала чемпіоном світу.

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Теги
Світ Алекс Морган Алекс Морган Жіночий футбол
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