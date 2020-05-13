Найганебніша поразка Гвардіоли за всю кар'єру – зіркові футболісти відмовилися виконувати тактику Пепа

Екс-асистент Хосепа Гвардіоли пригадав матч Баварія – Реал Мадрид у Лізі чемпіонів. Той поєдинок став одним з найболючіших ударів для екс-наставника Барселони.

Реал виграв перший півфінал Ліги чемпіонів 2013/14 з мінімальним рахунком 1:0. А ось у матчі-відповіді на рідному стадіоні Баварія зазнала приниження від Роналду, який довів лік забитих у тому сезоні єврокубка до 16 м'ячів, і Рамоса – обидва оформили по дублю. Поразка 0:4 залишається найбільшим рахунком, з яким Гвардіола поступався під час своєї великої тренерської кар'єри. Сам Пеп визнав у 2020 році, що це найболючіше його фіаско за весь час біля керма топ-клубів.

То був його перший рік у Баварії, яка захищала титул переможця Ліги чемпіонів, здобутий з такими персоналіями, як головний тренер Юп Хайнкес і... півзахисник збірної України Анатолій Тимощук (хай навіть більше в ролі запасного) – обоє залишили "червоних" невдовзі після того золотого фіналу проти Борусії Дортмунд.

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"Крах корабля": з таким заголовком вийшла Marca наступного дня. Навіть зараз вихованець Барселони усю провину бере на себе, але насправді обставини були значно складнішими. Адже проти свого титулованого тренера ще й пішли мюнхенські зірки. Колишній помічник Гвардіоли, Доменек Торрен розкриває нові деталі.

"Пеп хотів зіграти обережно, вичекати момент і вчасно зреагувати. Деякі найважливіші гравці Баварії захотіли діяти більш рішуче та сміливо. Ми помилилися в оборонній грі, але це трапляється. З іншого боку, якби ми зіграли за планом Пепа з більшим контролем, можливо, також би програли з рахунком 0:4 чи навіть 0:5", – цитує Торрента Goal.com з посиланням Kicker.

Гвардіолу найбільше критикували за провал з Баварією у Лізі чемпіонів, хоча він виграв майже всі внутрішні трофеї. Останнім часом щось схоже відбувається з Манчестер Сіті Зінченка. Востаннє Пеп грав у фіналі ЛЧ ще 9 років тому з Барселоною.

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