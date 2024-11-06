У попередніх трьох турах Брюгге набрав усього 3 очки, натомість Астон Вілла стала одним з головних відкриттів. Команда Унаї Емері здобула максимальні 9 пунктів, не пропустила жодного гола і зняла скальп Баварії.

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Втім, останнім часом Вілла перебуває у явній кризі – три поспіль матчі без перемог, побиття 1:4 від Тоттенхема. Сьогодні бірмінгемці знову були не схожі самі на себе. Скромний Брюгге завдав значно більше ударів, а гості майже не турбували Міньйоле.

Долю зустрічі вирішив сюрреалістичний момент на старті другого тайму. Мартінес вже виконав удар від воріт, але Мінгз цього не помітив і вирішив рукою відкинути м'яч назад кіперу. Тобіас Штілер без роздумів призначив пенальті, який претендує на статус одного з найдурніших в історії футболу! Ванакен холоднокровно розвів Мартінеса і м'яч по кутах. Ось так абсурдно чемпіон світу вперше пропустив у ЛЧ.

Астон Вілла не змогла прийти до тями до фінального свистка. Емері випустив суперджокера Дурана, який забивав Баварії та Болоньї. Не допоміг і він – поразка 0:1. Брюгге набирає 6 очок, а бірмінгемці залишаються з 9-ма. Лише Ліверпуль зміг забрати всі 12 пунктів за 4 тури ЛЧ.

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