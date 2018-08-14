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Найдорожчий трансфер Славії Олаїнка не зіграє проти Динамо

09:38 338 Читать на русском
Найдорожчий трансфер Славії Олаїнка не зіграє проти Динамо
Пітер Олаїнка / Фото з соцмереж

Форвард Славії Пітер Олаїнка зазнав пошкодження напередодні матчу проти Динамо.

22-річний нігерійський форвард зазнав м'язової травми у матчі чемпіонату Чехії проти Млади Болеслав, про це розповів головний тренер Славії Їндржих Трпішовскі.

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"Олаїнка? Він не полетів з нами, адже зазнав пошкодження у першому таймі матчу з Младою. На вихідних під час огляду було виявлено пошкодження м'язу. Важко сказати як довго не буде Пітера", – цитує Трішовскі офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться сьогодні, 14 серпня. Початок о 19:30.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
7
год
:
43
хв
Славія Прага
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