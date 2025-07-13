У 2013 році київське Динамо заплатило рекордні для клубу 11 млн євро Андерлехту за Дьємерсі Мбокані. Тепер стало відомо, що конголезець вирішив завершити свою професійну кар'єру. Про це повідомив африканський журналіст Micky Jnr в X.

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Останнім клубом нападника був Ноа з Єревану. Контракт Мбокані з вірменським клубом закінчився ще у 2024 році. Відтоді він був у статусі вільного агента.

За Динамо Мбокані виступав з 2013 по 2018 роки, забивши 31 гол та віддавши 14 асистів. Починаючи з 2015-го форвард постійно відправлявся в оренду. Зокрема конголезець встиг пограти в АПЛ за Норвіч у сезоні 2015/16 та навіть забити гол у ворота Ліверпуля в легендарному матчі, що закінчився з рахунком 5:4 на користь мерсисайдців.

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