Панатінаїкос намагається підписати Бернарда, повідомляє Sportday. Переговори вже тривають, сторони узгоджують особистий контракт. За Панатінаїкос виступає Вербіч, якому й складе конкуренцію 29-річний бразилець у випадку трансферу.

Вербіч офіційно перейшов у Панатінаїкос

Бернард ще на рік має угоду з клубом Шарджа з ОАЕ. Однак хоче змінити місце роботи. Бразилець пережив напад паніки та мусить працювати з психологом. Заробивши грошей на Близькому Сході, він вирішив повернутися у спокійнішу атмосферу в Європу. Шарджа також готова його відпустити.

До слова, Бернард у цьому сезоні вже взяв участь у 5 поєдинках, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом. За Шахтар бразилець виступав з 2013 по 2018 роки, провівши за "гірників" 156 поєдинків та відзначившись 28 голами і 35 асистами.

Він обійшовся Шахтарю в 25 млн євро та досі залишається рекордним придбанням УПЛ. Бернард покинув Шахтар вільним агентом, після чого грав за Евертон.

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