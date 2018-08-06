Найдорожче літо в історії Хорватії – екс-зірки Динамо і Дніпра з партнерами б'ють трансферні рекорди

Хорватські ЗМІ вражені тим, як підскочили ціни на віце-чемпіонів світу 2018 та їхніх земляків простішого калібру. "Це найбагатше літо для нашого футболу", – рапортують хорвати. Домагой Віда і компанія просто нарозхват.

Ще ніколи за одне трансферне вікно футболісти збірної Хорватії і ті, хто тільки на неї претендує, не перевалювали за 100 млн євро, якщо говорити про їхню сумарну вартість переходів. Після Чемпіонату світу 2018 попит на "шашкових" ще більше зріс. Вистачить провернути ще один трансфер основного гравця, і рекордну позначку буде взято. У тому, що це станеться, хорватська версія Goal.com не сумнівається анітрохи.

"Модріч хоче покинути Реал" – сенсаційні подробиці можливого трансферу

Наразі срібні медалісти ЧС-2018 принесли своїм клубам трохи більше як 80 млн євро цього літа. Найбільше – екс-форвард Дніпра Нікола Калініч, який відмовився від своєї медалі. Скандальний нападник за перехід у Мілан приніс Фіорентині 20 мільйонів. У попередньому сезоні він грав за "россонері", але на правах оренди – тепер настав час викупу. Станом на 6 серпня це 8-й надорожчий трансфер в історії хорватського футболу. Цікаво, що зараз Нікола ще й близький до переходу в Атлетіко.

Захисник Дуе Чалета-Цар перейшов із Зальцбурга в Марсель за шалені 19 млн євро, оренда Шиме Врсалько з Атлетіко обійшлась Інтеру в 6,5 млн. Анте Чоріч приніс казні Динамо Загреб 6 млн від Роми, за стільки ж інший динамівець Борна Соса перебрався у Штутгарт. Філіп Брадаріч перейшов за маршрутом Рієка-Кальярі за 5 млн. Карло Летіца, якого сватали в Реал, став гравцем Брюгге і приніс Хайдуку 3 млн євро – загалом таких "дрібних" трансферів назбиралось не менше 5-и за нинішнє літо.

Та головні зірки Хорватії ще тільки чекають на свій трансфер. Лука Модріч намилився в Інтер, Матео Ковачіч почувається не зовсім щасливим у Реалі, Іван Перішіч має можливість, навпаки, залишити Інтернаціонале. Форварди з Бундесліги Анте Ребіч та Андрей Крамаріч також можуть коштувати від 30 до 50 мільйонів уже зараз.

Ну, і звичайно, наш дуже добрий знайомий Домагой Віда. Екс-захисник київського Динамо цікавить Ліверпуль, Арсенал Атлетіко, Вест Хем, Вулверхемптон і ще кілька клубів. Віда може принести Бешикташу не менше 25 млн євро, а нагадаємо, що трансферне вікно в АПЛ відчинене до 9 серпня.

Досі найбільшим хорватським рекордом було літо 2014 року – тоді гравці з цієї країни принесли своїм клубам загалом 94 млн євро. Серія 90 плюс продовжилась у 2015-му, коли хорватів напродавали на 93 мільйони, і у 2016-му, а ось минулого літа сумарна вартість трансферів скотилась до позначки в 50 млн.

Відзначимо, що цьогоріч Хорватія має всі шанси отримати нового трансферного рекордсмена. Досі найдорожчими переходами її футболістів були такі угоди: Матео Ковачіч (31 млн євро, з Інтера в Реал), Лука Модріч (30, Тоттенхем-Реал), Деян Ловрен (25,3, Саутгемптон-Ліверпуль), Марко П'яца (23, Динамо Загреб-Ювентус) та Маріо Манджукіч, який спочатку переходив з Баварії в Атлетіко за 22 мільйони євро, а згодом з Атлетіко в Ювентус за 21.

Мінімум 10 млн євро за хорватів платили аж 25 разів, а деякі з цих недешевих угод (Шукер, Бокшич, Шиміч коштували по 11) сягають 90-х років, коли трансферне божевілля ще не захопило Європу настільки міцно. І це країна, чисельність населення якої приблизно в 10 разів менша, ніж України!