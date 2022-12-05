Український форвард Роман Зозуля звернувся до всіх, хто займається волонтерством в Україні та допомагає фінансово Збройним силам України.

"Безсонні ночі та дні, в яких понад 24 години, тонни годин на телефоні і сотні задоволених захисників, які дочекалися на своє замовлення. Найдивніша, але найкрутіша робота в світі, на яку жоден з нас не вчився, але віддається їй на 100% і завжди намагається перевиконати план.

"Зазомбована ФІФА нічого не бачить і не чує": у вболівальників на ЧС-2022 відібрали особливий прапор України

Дякую усім волонтерам за віддану частинку себе заради великої справи. З Міжнародним днем волонтера, колеги! Пакуймо подарунки до свят і тримаймось! До перемоги зовсім трошки залишилося", – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Роман Зозуля після початку повномасштабного нападу Росії на Україну активно взявся за волонтерську роботу, заради чого призупинив свою футбольну кар'єру.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою