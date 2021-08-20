Історія Ліги чемпіонів знає чотири випадки, коли через вилучення поле залишали одразу три футболісти в одному матчі. І кожного разу серед учасників поєдинку була французька команда. Востаннє така подія відбулася понад десятиліття тому.

07.12.1999, другий груповий етап

Фейєнорд – Марсель 3:0

Вперше рефері відправив у роздягальню трьох футболістів у одному матчі у грудні 1999-го. Вже на 7-й хвилині португалець Вітор Мелу Перейра вилучив Кеса ван Вондерена. Гравець господарів зірвав вихід Флоріана Моріса віч-на-віч з голкіпером і навіть не апелював до рефері. На 62-й хвилині суддя зрівняв склади – за друге попередження червоне світло перед собою побачив француз Яннік Фішер. Минуло кілька хвилин і господарі відкрили рахунок. Рекорд з вилучень було встановлено на 79-й хвилині – другу жовту картку отримав Себастьєн Перес. Після цього Фейєнорд забив ще двічі.

Вболівай, переживай справжні емоції під час Ліги чемпіонів разом з друзями та улюбленою Żubrówka!



Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

25.11.2003, груповий етап

Монако – ПСВ 1:1

Гол Фернандо Мор'єнтеса приніс перевагу господарям у першому таймі, а одразу по перерві нідерландці ще й залишилися у меншості через вилучення Тео Люсіуса. Найцікавіші події двобою на "Луї ІІ" відбулися протягом останньої десятихвилинки. Спершу хорват Желько Ширіч вилучив Акіса Зікоса (друга жовта картка за умисну гру рукою на 83-й хвилині). Дії грека виглядали відверто нерозсудливо і викликали сміх у коментаторів поєдинку. Ще трагічнішою ситуація для монегасків стала після розіграшу штрафного, який привіз Зікос – ПСВ зрівняв рахунок. А на 88-й хвилині Монако підвів Людовік Жюлі. Капітан відповів на провокацію Матеї Кежмана і вдарив серба, за що заробив червону.

17.03.2010, 1/8 фіналу

Бордо – Олімпіакос 2:1

Французи перемогли греків у обох матчах і пробилися у чвертьфінал. Особливо нервовим був матч-відповідь. Бордо перемагав 1:0 з 5-ї хвилини, а на початку другої половини зустрічі захисник гостей Метт Дербішір отримав два попередження від Олегаріу Бенкеренси. Стресова ситуація дивовижним чином посприяла тому, що Олімпіакос відігрався уже через 5 хвилин. Ще через три хвилини з поля пішов капітан французів Алу Діарра. Здавалося, що от-от греки зможуть врятувати безнадійну гру. Втім на 88-й хвилині Маруан Шамах приніс перемогу Бордо, а у компенсований час нерви не витримали в Улофа Мельберга.

19.10.2010, груповий етап

Аякс – Осер 2:1

Педретті проти де Зеува / фото з соцмереж

Минуло всього сім місяців і Олегаріу Бенкеренса знову запалював червоне світло. Демі де Зеув та Луїс Суарес гарантували комфортну перевагу амстердамцям, однак на 55-й хвилині пряму червону заробив Андре Ойєр. Французи відреагували миттєво – вже через дві хвилини Вальтер Бірса скоротив відставання. На більше Осер не вистачило. Натомість гості взялися порушувати дисципліну. Спершу два попередження за 5 хвилин зібрав Денніс Олієш. А потім безглуздим вчинком відзначився Жан-Паскаль Міньо. Гравець гостей перебував у запасі, втім примудрився отримати за мить дві жовті картки і згодом побачив перед собою червоне світло.