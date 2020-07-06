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"Найбільше вибісив "слідчий" з Миная": Шевчук – про конфлікт Карпат і Руха

6 липня 22:27 - Читать на русском
"Найбільше вибісив "слідчий" з Миная": Шевчук – про конфлікт Карпат і Руха
Михайло Кополовець / ФК Минай

Колишній захисник Шахтаря та збірної України, а нині експерт ТК "Футбол" В'ячеслав Шевчук, поділився думками щодо ситуації між двома львівськими клубами.

"У Карпатах є конфлікт двох власників. Вони хочуть "розрулити" все самі. Президент Руха Григорій Козловський звернувся з пропозицією допомогти.

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Зараз я бачу конфлікт між Рухом і Карпатами. Нехай вони самі це вирішують. Але найбільше вибісив "слідчий" з Миная (Михайло Кополовець – прим.). Як можна спілкуватися з ним після цього?", – сказав Шевчук у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, співвласник Карпат Олег Смалійчук запропонував 500 тисяч гривень всім суперникам Руха, а завдяки спортивному директору Миная Михайлу Кополовцю цей факт став відомий громадськості.

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Теги
Карпати Карпати В'ячеслав В'ячеслав Шевчук Михайло Михайло Кополовець Григорій Козловський Рух Рух Минай Минай
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