Ліверпуль каменя на камені не залишив від Крістал Пелас у рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Крістал Пелас – Ліверпуль.

Вже на 3 хвилині Мінаміно відкрив рахунок у матчі, забивши свій перший гол за Ліверпуль в АПЛ. Мане та Фірміно ще до перерви зробили перевагу розгромною. У другій половині Хендерсон продовжив добивати Крістал Пелас. А Салах після виходу на заміну спочатку асистував Фірміно, а потім оформив дубль.

Мане обурився через ранню заміну в матчі АПЛ – бурхлива реакція

Цікаво, що виїзна перемога над "орлами" стала найбільшою для Ліверпуля за всю історію. Крім того, "червоні" розбили суперника з перевагою у 7 м'ячів вперше з 1989 року – тоді також постраждав Крістал Пелас (9:0).

Зазначимо, що розгромна перемога Ліверпуля дозволила підопічним Клоппа закріпитись на першій сходинці із 31 очком. Крістал Пелас із 18 пунктами в активі залишився дванадцятим.

Ліверпуль ефектно знищив Крістал Пелас і закріпився на вершині АПЛ – Салах оформив дубль за 3 хвилини, бенефіс Фірміно