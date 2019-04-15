Найбільша поразка ПСЖ у Лізі 1 за 19 років у відеоогляді матчу проти Лілля – 5:1

Лілль розтрощив ПСЖ у 32 турі чемпіонату Франції (5:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Франція, 32 тур

Лілль – ПСЖ – 5:1

Голи: Меньє, 7 (авт), Пепе, 51, Бамба, 65, 71, Фонте, 84 – Бернат, 11

Вилучення: Бернат, 36

Лілль знищив ПСЖ – чемпіонство парижан знову відкладається

Команди обмінялись голами у дебюті поєдинку, але згодом Бернат був вилучений за фол останньої надії. У другому таймі Лілль в більшость розтрощив суперника, забивши 4 голи та не пропустивши.

Ця поразка стала найбільшою для столичної команди у національному чемпіонаті з 2000 року, повідомляє Get French Football News у своєму твіттері.

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Завдяки цій перемозі Лілль набрав 64 очки та скоротив відставання від парижан до 17-ти пунктів. При цьому у команди Томаса Тухеля ще є гра в запасі. В наступному турі ПСЖ зіграє з Нантом, Лілль – з Тулузою.