toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КУБОК УКРАЇНИ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - ДИНАМО

"Найбільша поразка для гравців", – Кроос відреагував на відставку Лопетегі

06:00 567 Читать на русском
"Найбільша поразка для гравців", – Кроос відреагував на відставку Лопетегі
Тоні Кроос / фото із соцмереж

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос прокоментував відставку головного тренера команди Хулена Хулен Лопетегі.

"Найбільша поразка для гравців – коли тренер повинен піти, особливо в цьому випадку, тому що він чудовий тренер і людина. Дякую, Хулен" – написав Кроос в своєму Твіттері.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

Нагадаємо, що позавчора, 29 жовтня, керівництво Реала звільнило з посади головного тренера Хулена Лопетегі. Тимчасовим виконувачем обов'язків тренера "королівського клубу" є Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

Після 10 зіграних турів Реал, набравши 14 очок, посідає дев'яте місце в турнірній таблиці іспанської національного чемпіонату Іспанії.

Соларі: шанувальник Мессі з Росаріо, на якого вплинули дель Боске та рідний батько

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Тоні Кроос Тоні Кроос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
18
хв
Минай
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук