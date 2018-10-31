"Найбільша поразка для гравців", – Кроос відреагував на відставку Лопетегі

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос прокоментував відставку головного тренера команди Хулена Хулен Лопетегі.

"Найбільша поразка для гравців – коли тренер повинен піти, особливо в цьому випадку, тому що він чудовий тренер і людина. Дякую, Хулен" – написав Кроос в своєму Твіттері.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

Нагадаємо, що позавчора, 29 жовтня, керівництво Реала звільнило з посади головного тренера Хулена Лопетегі. Тимчасовим виконувачем обов'язків тренера "королівського клубу" є Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

Після 10 зіграних турів Реал, набравши 14 очок, посідає дев'яте місце в турнірній таблиці іспанської національного чемпіонату Іспанії.

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