У поєдинку 5-го туру ЛН Бундестім каменя на камені не залишила від боснійців (7:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Ліга А, група А3, 5-й тур

Німеччина – Боснія і Герцеговина – 7:0

Голи: Мусіала, 2, Кляйндінст, 23, 79, Хаверц, 37, Вірц, 50, 57, Сане, 66

Німеччина виграла групу, забивши 7 голів Боснії і Герцеговині, Нідерланди з драмою та двома пенальті розгромили Угорщину

Збірна Німеччини у цьогорічному розіграші Ліги націй розтрощила Боснію і Герцеговину в матчу Ліги націй. Господарі потішили уболівальників голами на будь-який смак, відвантаживши у ворота суперника сім сухих м'ячів. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру, який було засновано у 2018 році.

Німеччина у 5-ти матчах сезону Ліги націй вже забила 17 голів і достроково вийшла в 1/4 фіналу. Остання гра з Угорщиною стане для команди Юліана Нагельсманна тренуванням з підвищеною відповідальністю.