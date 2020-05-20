"Найбільш талановитий і найпроблемніший": Капелло назвав найсильнішого підопічного в кар'єрі

Колишній керманич мадридського Реала Фабіо Капелло пригадав співпрацю з культовим форвардом "вершкових" Роналдо.

"Роналдо був найталановитішим із тих, із ким я працював. З іншого боку, він створював мені найбільше проблем у роздягальні.

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Він влаштовував вечірки, робив усе, чого хотів. "Містере, в роздягальні пахне алкоголем", – якось заявив мені ван Ністелрой. Ми почали перемагати, коли Роналдо пішов у Мілан. Та якщо говорити про талант, то він, безумовно, найвеличніший", – цитує фахівця Marca.

Нагадаємо, що бразильський чарівник м'яча захищав кольори мадридців у 2002-2007 рр. Він провів 177 матчів у футболці "вершкових", у яких забив 104 м'ячі. Із Реалом Роналдо став чемпіоном Іспанії, здобув Суперкубок країни та переміг в Інтерконтинентальному кубку.

Натомість Фабіо Капелло двічі працював із іспанським грандом – у 1996-1997 і 2006-2007 рр. Під його керівництвом Реал здобув 2 чемпіонських титули.

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