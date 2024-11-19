Форвард Ювентуса та збірної Сербії Душан Влаховіч зазнав травми у матчі Ліги націй проти Данії (0:0).

У матчі 6-го туру Ліги націй нападника замінили на 88-й хвилині через дискомфорт у м’язах. Наразі ступінь серйозності травми не визначена.

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"Завтра я повернуся до Турина, щоб пройти обстеження і з'ясувати характер травми. Я відчув розтягнення м'язів і одразу попросив заміну", – цитує Влаховіча Nicolo Schira.

Цього сезону Влаховіч провів 16 матчів за Ювентус у всіх турнірах, забивши 9 голів. Нападника часто критикують за слабку реалізацію моментів. Сам гравець раніше зазначав, що в збірній Сербії йому комфортніше, адже там він звільнений від чорнової роботи, на відміну від гри під керівництвом Тьягу Мотти.

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