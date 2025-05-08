"Мені дуже пощастило, що прямо за моїм порогом так багато чудових клубів, і тепер я можу грати за один із найкращих клубів Німеччини та Європи. Я відчуваю величезну повагу до хлопців, які приїжджають сюди, у Леверкузен, з Південної Америки чи Африки, наприклад. Вони залишають свої сім'ї та звичне середовище заради кар'єри.

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Звичайно, і я хочу в якийсь момент вийти зі своєї зони комфорту та спробувати щось нове. Я досить добре знаю футбольні роздягальні та переконаний, що швидко знайду собі місце де завгодно", – заявив Вірц в інтерв'ю Sports Illustrated.

Додамо, що зірка Байєра вже давно фігурує у списках топ-клубів (Баварія, Ман Сіті, Реал тощо). Вірц проводить черговий потужний сезон – 16 голів та 13 асистів у 43 матчах. Його контракт з Байєром завершується влітку 2027-го, тому "фармацевтам" невигідно далеко відкладати продаж хавбека. Можливо, Фло нарешті піде на підвищення у найближче міжсезоння. Transfermarkt оцінює 22-річного німця у 140 млн євро.

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