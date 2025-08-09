Ньюкасл націлився на Рандаля Коло Муані після того, як Беньямін Шешко вирішив приєднатися до Манчестер Юнайтед, а Александр Ісак бунтував, вимагаючи трансферу, та відмовлявся тренуватися.

Аллегрі блокує перехід своєї зірки в АПЛ – гравець хоче визначеності

Як повідомляє Патрік Бергер, "сороки" вже розпочали перемовини з Рандалем Коло Муані. Форвард ПСЖ є пріоритетним варіантом для Ньюкасла. Англійці також розглянуть можливості підписати Гонсалу Рамуша, Оллі Воткінса та Ніколаса Джекосна.

Нагадаємо, Коло-Муані перейшов до ПСЖ у 2023 році за 95 мільйонів євро, але так і не зміг адаптуватися в Парижі. Взимку 2025 року Рандаль вирушив в оренду в Ювентус, де зумів проявити себе, забивши 10 голів у 22 матчах.

З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру