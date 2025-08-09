Найбагатший клуб світу знайшов конкурента примхливій зірці – ПСЖ може здихатися провального форварда
Ньюкасл шукає варіанти для підсилення лінії атаки після бунту Александра Ісака.
Ньюкасл націлився на Рандаля Коло Муані після того, як Беньямін Шешко вирішив приєднатися до Манчестер Юнайтед, а Александр Ісак бунтував, вимагаючи трансферу, та відмовлявся тренуватися.
Аллегрі блокує перехід своєї зірки в АПЛ – гравець хоче визначеності
Як повідомляє Патрік Бергер, "сороки" вже розпочали перемовини з Рандалем Коло Муані. Форвард ПСЖ є пріоритетним варіантом для Ньюкасла. Англійці також розглянуть можливості підписати Гонсалу Рамуша, Оллі Воткінса та Ніколаса Джекосна.
Нагадаємо, Коло-Муані перейшов до ПСЖ у 2023 році за 95 мільйонів євро, але так і не зміг адаптуватися в Парижі. Взимку 2025 року Рандаль вирушив в оренду в Ювентус, де зумів проявити себе, забивши 10 голів у 22 матчах.
З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру