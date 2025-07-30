Найбагатший клуб світу зганьбився у третьому матчі поспіль – англійці втратили гравця за два тижні до старту АПЛ
Ньюкасл програв команді зірок К-ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Товариський матч
К-ліга Старз – Ньюкасл – 1:0
Гол: Кім, 36
Лунін зацікавив найбагатший клуб світу – Реал дав чітку відповідь щодо принизливої пропозиції
Ньюкасл зазнав поразки у третьому матчі поспіль під час передсезонної підготовки. Спочатку програли розгромно Селітку (0:4), потім Арсеналу (2:3), а тепер отримали ляпаса від збірної зірок чемпіонату Південної Кореї. Кім на 36 хвилині скористався провалом захисників і оформив єдиний гол у матчі. Перед стартовим свистком "сороки" ще й втратили Джо Віллока. Поки не відомо ступінь пошкодження хавбека.
До слова, у Ньюкасла заплановано ще три товариських зустрічі – з Тоттенхемом, Еспаньйолом та Атлетіком. Перший тур АПЛ має стартувати 16 серпня.
Вірц забив дебютний гол і допоміг Ліверпулю здобути перемогу – Фрімпонг оформив асист, Нуньєс змарнував шикарний момент