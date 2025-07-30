Товариський матч

К-ліга Старз – Ньюкасл – 1:0

Гол: Кім, 36

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Ньюкасл зазнав поразки у третьому матчі поспіль під час передсезонної підготовки. Спочатку програли розгромно Селітку (0:4), потім Арсеналу (2:3), а тепер отримали ляпаса від збірної зірок чемпіонату Південної Кореї. Кім на 36 хвилині скористався провалом захисників і оформив єдиний гол у матчі. Перед стартовим свистком "сороки" ще й втратили Джо Віллока. Поки не відомо ступінь пошкодження хавбека.

До слова, у Ньюкасла заплановано ще три товариських зустрічі – з Тоттенхемом, Еспаньйолом та Атлетіком. Перший тур АПЛ має стартувати 16 серпня.

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