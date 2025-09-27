Ньюкасл отримав рекордну фінансову підтримку від своїх власників. Як інформує The Athletic, консорціум на чолі з державним інвестфондом Саудівської Аравії (PIF), що володіє 85% акцій клубу, додатково влив 130 мільйонів євро у статутний капітал. Це найбільша емісія акцій від моменту придбання клубу в жовтні 2021 року.

Основна частина суми – 124 мільйони євро – пішла на чоловічу команду, ще 6 мільйонів виділили на розвиток жіночої структури. Це вже дев’ята подібна фінансова ін’єкція від моменту зміни власників, а загальний обсяг інвестицій відтоді сягнув 541 мільйона євро.

Як і більшість попередніх емісій, цей крок пояснюють необхідністю покриття поточних витрат клубу в зимовий період – зарплат, утримання інфраструктури та повсякденних витрат. У Ньюкаслі наголошують, що це не гарантує збільшення трансферного бюджету на січень, адже правила фінансової стійкості АПЛ (PSR) не дозволяють використовувати ці кошти напряму на підписання гравців.

Водночас сума нового вливання значно перевищила попередні максимальні показники, що може свідчити про зростання витрат клубу або додаткові фінансові потреби. Власники вже витратили влітку рекордні 241 мільйон євро на трансфери, включно з придбанням Ніка Вольтемаде за 69 мільйонів євро, а також реалізували продаж Александера Ісака до Ліверпуля за 125 мільйонів євро.

Наразі клуб паралельно розглядає масштабні інфраструктурні проєкти – від можливого розширення Сент-Джеймс Парк чи будівництва нового стадіону до зведення сучасної тренувальної бази. Чи буде частина коштів спрямована саме на ці плани, офіційно не уточнюють.

