Ньюкасл відпустив півзахисника Елліота Андерсона в інший клуб АПЛ.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 21-річного шотландця. Елліот Андерсон підписав контракт з клубом на п'ять років.

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За інформацією Фабріціо Романо, Ньюкасл отримає від Ноттінгем Форест 35 мільйонів фунтів, що становить приблизно 41 млн євро. Більше наразі коштував лише Іан Маатсен, який перейшов з Челсі у Астон Віллу за 44,5 млн євро.

Варто зауважити, що Ноттінгем Форест у кампанії 2023/24 посів 17 сходинку, набравши 32 очки. Зону вильоту вони випередили на 6 очок.

Нагадаємо, Елліот Андерсон – вихованець Ньюкасла. Загалом за "сорок" він відіграв у 55 матчах, в яких оформив три асисти.