Найбагатша людина Чехії зацікавлена у придбанні Челсі

Лондонський Челсі може змінити власника.

Найбагатша людина Чехії Пьотр Келлнер може придбати Челсі, про це пише видання Tyden. Представники чеського бізнесмена вже найближчими днями можуть розпочати перемовини про покупку лондонського клубу.

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За інформацією джерела, Келлнер має приятельські стосунки з Абрамовичем, що може значно полегшити процес переговорів. Зокрема, чех нещодавно викупив ВІП-ложу на стадіоні Стемфорд Брідж, яка знаходиться біля ложі росіянина.

Келлнер вважається найбагатшою людиною у Чехії. Його статки оцінюють у 15,5 млрд доларів. Зазначимо, раніше повідомлялось, що Абрамович може продати клуб за 3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Абрамович відхилив пропозицію найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа, який пропонував за клуб 2 мільярди фунтів, але пізніше найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу Челсі.