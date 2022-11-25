Британський мільярдер Джим Реткліфф зацікавлений у купівлі клубу із Манчестера, який сім'я Глейзерів виставила на продаж.

Інтерес до "червоних дияволів" вже нібито проявили легенда МЮ Девід Бекхем та компанія Apple. Ще одним претендентом на манкуніанців, за інформацією The Telegraph, є 70-річний мільярдер.

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Власник нафтохімічного гіганта Ineos вже був зацікавлений у придбанні МЮ влітку, але тоді угода була малоймовірною. Зараз же Реткліфф готується зробити пропозицію сім'ї Глейзерів, але переплачувати не хоче. Нинішні власники нібито хочуть отримати понад 5 мільярдів фунтів.

До слова, статки Джима, який є фанатом Манчестер Юнайтед з дитинства, оцінюють у 13 мільярдів. Бізнесмен не є новачком у футболі, адже у його власності перебувають французька Ніцца та швейцарська Лозанна.

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