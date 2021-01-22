"Мене добре прийняли в команді і дійсно все подобається: починаючи від організації і закінчуючи самими тренуваннями. Найголовніше – щоб було цікаво.

Сігурдсон пояснив свій вибір на користь Руха – оборонець пригадав матчі проти збірної України

Чи зможу я бути лідером? У роздягальні – навряд чи. Каменем спотикання стане мовний бар'єр. А ось стати лідером на полі я обов'язково постараюся. Прийшов сюди, щоб дати результат. У цьому мені допоможе мій досвід. До того ж я побачив тут багато технічних хлопців, які також готові грати на команду", – сказав Сігурдссон у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 34-річний захисник приєднався до львівської команди минулого тижня, підписавши з Рухом контракт на півроку.

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