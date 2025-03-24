Журналіст зазначив, що потрапити до збірної Рубчинському буде непросто, зважаючи на конкуренцію з такими гравцями, як Малиновський, Зінченко, Судаков та Шапаренко. "З Рубчинським цікава історія – всі знали про його талант, але, якби не ситуація з СК Дніпро-1, навряд чи він так швидко опинився б у Динамо. Наразі він отримує ігрову практику та поступово реалізовується в новій команді. На його боці – молодість і універсалізм у центрі поля. Він міцний, вміє пробити, віддати пас і відпрацювати без м'яча".

Динамо хотіло підписати найрезультативнішого легіонера УПЛ – клуб-середняк відмовив киянам і встановив серйозний цінник

Травми, перепади форми та інші фактори можуть створити для нього шанс. А Валентин – такий гравець, що обов'язково скористається своєю можливістю. Він уже має досвід виступів на Олімпіаді та в єврокубках. Наступний крок – десь попереду", – розповів журналіст сайту Ukrfootball.ua.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 23-річний Рубчинський забив 3 голи у 24 матчах за Динамо. Також на його рахунку 14 поєдинків за молодіжну збірну України, де він відзначився голом та асистом.

Трансфер болівійського бомбардира в Динамо не відбудеться – він знайшов новий клуб