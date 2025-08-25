Форвард Байєра Віктор Боніфейс залишився розчарований тим, що його перехід в Мілан не відбувся.

Мілан виявив у Боніфейса проблеми зі здоров'ям під час медичного обстеження і "завернув" цей трансфер.

Трансфер Боніфейса в Мілан зірвався – він не пройшов тест під час медобстеження

"Всюди кажуть, що Боніфейс несерйозно ставиться до справи. Я граю за клуб рівня Байєра, мене хоче такий клуб, як Мілан. І все одно кажуть, що я несерйозний. Виходить, якби я був серйозним, то грав би за клуб на Юпітері.

Навколо одні клоуни. Якщо я несерйозний і перебуваю на такому рівні, дозвольте мені залишитися таким, яким я є", – написав нігерієць у своєму Instagram.

Два претенденти на Скудетто, новий Мілан, рестарт Ювентуса, Довбика й Маліновського витісняють – прев'ю сезону Серії А