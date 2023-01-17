Навіжений новачок АПЛ витратив вже понад 180 мільйонів за сезон – прибув ще один чемпіон Бразилії
Ноттінгем Форест черговим трансфером серйозно підняв планку своїх витрат у нинішній кампанії.
Новачок АПЛ офіційно оголосив про перехід 21-річного опорника Данілу з Палмейраса. Гравець отримав контракт на 6,5 року і футболку з номером 28.
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За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 20 млн євро, що робить Данілу третім найдорожчим гравцем в історії Форест. Загальні витрати "лісників" у нинішньому сезоні вже перевищили позначку у 180 млн євро. Влітку Ноттінгем майже повністю оновив склад під АПЛ, але продовжує селекційну роботу і взимку.
Данілу став другим січневим новачком Форест після ще одного представника Палмейраса – атакувального хавбека Густаво Скарпи, який прийшов вільним агентом. Обидва ставали чемпіонами Бразилії і вигравали Копа Лібертадорес у складі "вердао". Данілу відіграв за бразильський гранд 141 матч, оформивши 12 голів та 9 асистів.
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