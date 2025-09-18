Атлетіко програв Ліверпулю (2:3) у першому турі Ліги чемпіонів. Після фінального свистка Дієго Сімеоне зірвався і показав нецензурний жест у бік трибун, де були фанати мерсисайдців.

Дубль Льоренте і гол ван Дейка на 90+2-й хвилині у відеоогляді матчу Ліверпуль – Атлетіко – 3:2

На прес-конференції тренер Атлетіко пояснив свій вчинок, сказавши, що його ображали всі 90 хвилин, і він просто не витримав. Пізніше у соцмережах з'явилося відео, на якому помітно, як фанат Ліверпуля стрибає, щось вигукуючи, і показує нецензурні жести.

Нагадаємо, що наступним суперником Атлетіко в Лізі чемпіонів буде Айнтрахт. Зустріч запланована на 30 вересня.

