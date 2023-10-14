"Селезньов перейшов на українську мову? У Сєлі вже навіть закарпатський акцент є. Ми з Євгеном знайомі з 15-ти років, і я із впевненістю можу сказати, що він повністю змінив свій світогляд.

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Сєля чітко показав свою позицію. Він підтримує військових, ми разом брали участь у благодійних матчах – збирали кошти на автівки і дрони. За це йому величезний респект і пошана", – поділився Федецький в інтерв'ю sport-express.ua.

Нагадаємо, Селезньов за свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, київський Арсенал, Дніпро, Колос та Минай. Також виступав і за кордоном, зокрема, в російській Кубані, турецьких Карабюкспорі, Акхісарспорі й Бурсаспорі, в іспанській Малазі. Селезньов є третім найкращим голеадором в історії чемпіонатів України – 117 голів. Більше лише у Максима Шацьких і Сергія Реброва.

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