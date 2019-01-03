"Навіть якщо Ліверпуль обіграє Ман Сіті 5:0, ризикує не стати чемпіоном", – оригінальна думка екс-рекордсмена "червоних"

Стен Коллімор, який свої найславетніші роки провів у Ліверпулі, не вважає беззаперечних лідерів чемпіонату Англії фаворитами в боротьбі за титул. Команда Олександра Зінченка – все ще абсолютний топ.

У сьогоднішньому матчі Ліверпуль – Манчестер Сіті може значною мірою вирішитися доля чемпіонських перегонів. Команда Клоппа має 7 очок переваги над чинними чемпіонами, але не всі бачать її переможцями сезону. Стен Коллімор, який у 1997-му році ставав найдорожче проданим в історії гравцем "червоних" (вражаючі на ту пору 7 млн фунтів), усе ще ставить на Сіті як фаворита першості. Ліверпуль приїжджає на Етіхад з метою продовжити свою 20-матчеву серію без поразок. Та навіть розгромний тріумф у лігві головного суперника не завершить сезон, вважає екс-форвард збірної Англії. "Футбол 24" переклав його колонку для видання Mirror.

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"Навіть якщо Ліверпуль переможе Манчестер Сіті 5:0 на Етіхад у четвер, хлопці Пепа Гвардіоли досі залишаться моїми фаворитами на здобуття титулу. Перемога з будь-яким рахунком просто означатиме, що весела банда Клоппа у формі та переважає свого суперника. Особливо, якщо взяти до уваги чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів минулого сезону.

У Сіті є потенціал і можливість з легкістю набрати хід з 15 матчів без поразок. І хоча Ліверпуль сам не програє 20 ігор поспіль, мені все ще не дає спокою, що 10-очковий відрив, якщо так трапиться станом на п'ятницю, може швидко розтанути – адже попереду ще стільки матчів.

Це пояснюється в основному тим, що Сіті зараз переживає коливання форми, а ми знаємо, наскільки хороша в них команда. Але також тим, що вони вже пройшли цей шлях раніше, і ми знаємо, що це має велике значення. Ліверпуль, з іншого боку, ще не зіткнувся з проблемами цього сезону, і ми не знаємо, як вони зможуть відреагувати, коли неминуче почнуть втрачати очки. Сподіваюсь, позитивно, проте ніхто з нас не може сказати цього з впевненістю.

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Я не говорю про те, що вони неодмінно програють 2 матчі поспіль, як це сталось із Сіті під час Різдва. Втрата форми може вилитись у 3 нічиї підряд, тоді як МС виграє всі ці зустрічі. Це закрило б розрив у 6 очок – і не встигнеш оком змигнути, як чемпіонські перегони знову будуть відкритими.

Я знаю: Клопп не вважає, що відсутність переможного досвіду Ліверпуля свідчить проти нього, але я не такий впевнений. Сіті знає, як закрити сезон, і вони усвідомлюють, що здатні це зробити. Тому тиск на команду, що лідируватиме в березні або квітні, буде значно іншим. На Сіті цей тиск впливатиме зовсім не так само, як на Ліверпуль, який наблизиться до першого титулу чемпіонів з 1990 року.

Прожектори будуть спрямовані на їхніх гравців з усіх куточків земної кулі. І ніхто не може з упевненістю сказати, що Ліверпуль відреагує найкращим чином. Я сподіваюсь на це. Та лиш одне можу сказати з впевненістю: на цьому етапі мені більше подобається спостерігати за грою Ліверпуля в їхній найкращій формі, ніж аналогічного Сіті.

Чемпіони зазвичай грають, як метроном: пас, пас, пас, пас, пас і гол. Це економний блиск. Однак вони нагадують мені про великі команди Іспанії у 2008-2016 роках, які відповідали на запит футбольних естетів "Так, це чудово, але дайте мені щось більше, щось екстраординарне". Ліверпуль це робить. Вони володіють шиком, радістю, щастям.

Усе ще зарано буде говорити про те, чи цього виявиться достатньо для чемпіонства. Коли ж мій старий клуб утримає 10 очок переваги до середини-кінця березня або на початку квітня, тоді я просто дозволю собі почати думати – це дійсно може трапитись".

Переклав Тарас Котів

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