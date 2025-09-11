Італійські ЗМІ вже аналізують виступ Артема Довбика у збірній України, звертаючи увагу на його непростий ігровий стан у Ромі.

"Артем Довбик продовжує боротися, і тепер Гасперіні хоче повернути його, але українець має максимально використати можливості, які надав тренер "джалороссі". Навіть Україні не вдалося вирвати Артема з глухого кута: дві гри і жодного гола, лише 30 хвилин зіграно в останньому матчі проти Азербайджану, де він вийшов з лави запасних.

Гасперіні хоче дати ще один шанс Довбику – Рома спробує "воскресити" Артема

Однак у грі проти Франції він забив на 76-й хвилині, і навіть богиня фортуни відвернулася від українця: на 65-й хвилині він мало не забив красивим ударом головою після прострілу Зінченка, але Конате вибив м'яч з лінії, завадивши Артему святкувати. Він також не забив у ворота України, і тепер настав час повернути майку "джалороссі" та переконати Гасперіні покластися на нього", – пише італійське видання ilromanista.

Нагадаємо, що у двох стартових матчах Роми в Серії A Довбик провів на полі лише 35 хвилин загалом.

