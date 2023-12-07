"Важко щось коментувати, пропустили дві швидкі контратаки від Динамо. Майже кожну гру ми не можемо навіть тайм у рівних складах провести. Уся підготовка, весь план на гру, все ламається через це.

Дубль Волошина і дебютний гол Дячука у відеоогляді матчу Динамо – Металіст 1925 – 4:2

Щодо того, що нам вдаються результативні ігри... Нам від того не легше, що маємо непоганий вигляд удесятьох, адже залікових балів нам це не приносить. Я не кажу, що вилучення не справедливе. Я кажу про сам факт. Іноді заробляємо вилучення, коли ми цього не заслуговуємо. У сьогоднішньому матчі, мабуть, воно справедливе.

Чи надломлює це психологічно? Та ні. Тут просто потрібно трошки розумніше підходити до моментів, щоб не отримувати безглузді вилучення, як було сьогодні.

Ми хочемо грати у більш атакувальний футбол. Можна, звісно, поставити десять людей позаду й чекати на свій шанс та сподіватися на чудо, що нам не заб'ють гол. Якщо ми хочемо грати на чужій частині поля та створювати моменти, нам потрібно бути готовими до контратак суперника. На жаль, це поки що нам не вдається.

Ми розуміємо, що з такими командами це важко робити. Динамо використало свої дві контратаки, ми, на жаль, їх не використали. От і вся різниця. А після вилучення у суперника була перевага. Ми терпіли, чекали свій момент, свій момент знайшли. Але так, як ми грали з Шахтарем три дні тому, а Динамо відпочивало, в нерівних складах проти них грати було дуже важко", – цитує Голодюка офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, Металіст 1925 після 16-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ одинадцяту сходинку, набравши 15 очок.

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