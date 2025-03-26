"Безумовно, французи є французами, і це потрібно враховувати. Я подивився їхній поєдинок проти Хорватії й можу сказати, що вони однозначно сильніші за "картатих". Тож, певною мірою, нам не пощастило, що Франція потрапила до нашої групи.

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Проте у нас є всі шанси зайняти друге місце – тут навіть сумнівів немає. Якщо ми не зможемо випередити Азербайджан та Ісландію в боротьбі за другу позицію, то час нам грати в Дивізіоні C Ліги націй. Якщо ми не здатні обіграти ці команди…

Шанси завжди є, і навіть проти Франції можна грати. Але зараз це дуже сильна команда. Ну і, відверто кажучи, нам ще зарано виступати в Лізі A", – поділився Шаран у коментарі NV.UA.

Нагадаємо, суперниками України у кваліфікації до ЧС-2026 є збірні Франції, Ісландії та Азербайджану. Варто зауважити, що пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець групи, а команда, яка посяде друге місце, матиме шанс поборотись за вихід на чемпіонат світу у плей-офф.

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