"Навіть Реалу та Барселоні доведеться вмовляти мене", – екс-динамівець Дуду не хоче знову переїжджати в Європу

Колишній півзахисник Динамо Дуду заявив, що іншим клубам буде важко переконати його покинути Палмейрас.

"Навіть якщо мною зацікавляться Реал і Барселона, їм доведеться переконати мене піти з Палмейраса. У мене тут все є, я щасливий. Хочу просто продовжувати те, що я роблю на полі за підтримки наших уболівальників.

Екс-хавбек Динамо Дуду потрапив на обкладинку журналу Forbes у Бразилії

Багато хто мріє грати в Європі і заробляти там на життя, але я знаю, що можна добре жити і в Бразилії. Звичайно, не всі отримують контракт у великому клубі, але у мене все чудово в Палмейрасі.

Мої діти і сім'я щасливі тут. Нам подобається місто. Настільки, що ми організували свій бізнес", – цитує Дуду lance.com.br.

Екс-хавбек Динамо Дуду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії

Нагадаємо, Дуду виступав за Динамо у 2011-2014 роках. Закріпитись у київському клубі йому не вдалось, він провів за "біло-синіх" лише 24 матчі, в яких відзначився двома голами.