"Навіть після програного фіналу він влаштує вечірку", – Джеррард зізнався, чому не стане таким же тренером, як Клопп

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард поділився думкою про роботу нинішнього наставника "червоних" Юргена Клоппа.

"Під час роботи в штабі Клоппа я спостерігав, вчився і вбирав в себе все, немов губка. Зараз я спостерігаю за Клоппом по телевізору і бачу, як він справляється з різними ситуаціями.

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Я ніколи не зможу стати таким же харизматичним і енергійним, як Юрген. Однак якщо зможу перейняти у нього хоч щось, це буде дуже корисно. якщо я пишу, дзвоню або бачуся з Клоппом, він завжди знаходить для мене час.

Юрген дуже добре контролює свої емоції. Під час матчів він дуже емоційний, але після фінального свистка – вже ні. Ось чому він так добре справляється з тиском. Навіть після поразки в якомусь фінальному матчі він буде тією людиною, яка влаштує вечірку", – цитує Джеррарда The Guardian.

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