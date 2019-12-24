Навіть партнери по Динамо знають, що Гармаш – проблемний гравець, – Балакін

Український арбітр Микола Балакін розповів про особливості поведінки хавбека Динамо Дениса Гармаша на футбольному полі.

"Гармаш любить закривати рот долонею і щось розповідати. Я йому кажу: "Прибери руку, нехай усі бачать, як ти з нами спілкуєшся. Чого ти боїшся? Я ж не закриваю рот, коли з тобою розмовляю". А він говорить і говорить. Всі знають, що він – проблемний гравець. Навіть його партнери по команді. За багато років у футболі він не змінився.

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Зараз буде VAR, всі розмови будуть записуватися. Ми тільки "за". Будь ласка, слухайте, що говоримо ми, але в той же час слухайте, що нам говорять футболісти. Від гравців часто можна почути, що арбітр щось сказав їм після матчу. А у нас немає можливості сказати, що нам кажуть футболісти. І, повірте, це зовсім не "Пане суддя, чому ви прийняли таке рішення?" Йде гра в одні ворота", – цитує Балакіна ua.tribuna.com.

Зазначимо, що в поточному сезоні Гармаш зіграв 20 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та отримав 4 жовті картки.

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